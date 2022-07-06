Фото: whitehousegiftshop.com

У США випустили колекційну монету “Острів Зміїний”, присвячену супротиву української армії у боях за острів із російськими окупантами.

Про це повідомляється на сайті Білого дому в середу, 6 липня.

В описі монети вказана історія захоплення острова Зміїного росіянами. Також також згадується вже знаменита фраза одного з захисників острова про напрям руху “російського воєнного корабля”.

Вартість сувеніру – $100. Доставка в Україну та країни НАТО – безкоштовна. Зробити передзамовлення можна вже зараз, а відправка монети почнеться 30 вересня.

Монета увійшла до колекції “Глобальні історичні моменти американського та всесвітнього президентства”. Вона має сертифікат автентичності з серійним номером, а також оксамитовий презентаційний футляр з золотою президентською печаткою.

Зазначається, що 20% прибутку від продажу монети буде спрямовано на допомогу українцям.

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