У США випустили колекційну монету “Острів Зміїний”, присвячену супротиву української армії у боях за острів із російськими окупантами.
Про це повідомляється на сайті Білого дому в середу, 6 липня.
В описі монети вказана історія захоплення острова Зміїного росіянами. Також також згадується вже знаменита фраза одного з захисників острова про напрям руху “російського воєнного корабля”.
Вартість сувеніру – $100. Доставка в Україну та країни НАТО – безкоштовна. Зробити передзамовлення можна вже зараз, а відправка монети почнеться 30 вересня.
Монета увійшла до колекції “Глобальні історичні моменти американського та всесвітнього президентства”. Вона має сертифікат автентичності з серійним номером, а також оксамитовий презентаційний футляр з золотою президентською печаткою.
Зазначається, що 20% прибутку від продажу монети буде спрямовано на допомогу українцям.
Читайте також:
На Зміїному підняли прапор України
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
У Києві правоохоронці оголосили підозру працівникові оборонного заводу, який підтримував агресію Російської Федерації та агітував за “русский мир”. Про це в середу, 6 липня, інформує пресслужба офісу генпрокурора. За...
На Дніпропетровщині арештували зрадника, який зливав росіянам інформацію про дислокацію ЗСУ й НГУ
“Православний олігарх” Вадим Новинський відмовився від мандата нардепа
ДБР: У заступника голови Харківської облради виявили паспорт РФ, отриманий у Севастополі
ПриватБанк встановив ринковий курс безготівкового обміну валют
Зеленський обурився “рішеннями” ГШ щодо обліку військовозобов’язаних, які змінюють місце перебування
Президент доручив скасувати дозволи на пересування військовозобов’язаних, – ЗМІ
У Херсоні – стовпи диму. Ймовірно, горить ворожий склад БК. ВІДЕО
В окупованій Макіївці – пожежа на ворожому складі боєприпасів. ВІДЕО
Росіяни вдарили по Херсонщині з “Градів”, є загиблий та поранений
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02