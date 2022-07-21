Фото - з ФБ Євгена Дикого

Під час боїв за Сіверськ загинули четверо іноземних добровольців – швед Едвард Селандер Патріньяні, канадець Еміль-Антуан Рой Сіруа, американець українського походження Люк Луцишин, колишній американський військовий Брайан Янг.

Про це у середу, 20 липня, повідомив військовий експерт, військовик, публіцист, науковець. кандидат біологічних наук Євген Дикий.

“Вони відрізнялись від всіх наших. На їхні країни ніхто не нападав. Вони мали вдома мир, спокій, добробут – все те, що у нас відібрали агресори і про що ми наразі лише мріємо. Але покинули це, щоб разом з нами протистояти світовому злу, і загинули на нашій землі у бою із ордою. Вони були дуже різні. Молодшому було 28, старшому 51. З трьох різних країн, з дуже різним життєвим та військовим досвідом. Спільними були любов до свободи та співчуття до нашої боротьби, і саме це спільне звело їх у одній Інтернаціональній роті Бригади особливого призначення імені Богуна. Вони всі знали, що як написано на меморіалі загиблих у Корейській війні, “Свобода не безкоштовна”. І свідомо сплатили свою ціну за нашу свободу та за весь вільний світ. За весь вільний світ – і за одного пораненого, якого намагались винести троє його товаришів. Шляхетна смерть шляхетних хлопців з різних кінців світу”, – пише Дикий на ФБ.

Він також розповів про кожного із загиблого.

Швед Едвард Селандер Патріньяні

Лейтенант запасу, економіст та філософ за цивільною освітою.

“Приїхав першим, щоб на собі випробувати умови війни у нас, а далі проторувати дорогу іншим своїм однодумцям. Маючи військовий фах, він добре розумів ступінь небезпеки, і те, наскільки жахливими є окопна війна та “вогневий вал” ворожої артилерії. Після Лисичанська він писав: “Це чудо, що всі ми вийшли живими”. Проте в своїх останніх повідомленнях він писав: “Ми мусимо сформувати цілий взвод шведів (на підтримку українців), і ми це зможемо”.

Канедієць Еміль-Антуан Рой Сіруа

Парамедик із досвідом служби у Французькому Іноземному Легіоні.

“Приїхав до нас у перші дні великої війни, воював у добробатах, потім перейшов до Бригади Богуна, щоб мати легального контракту із ЗСУ. Казав, що в нього власні рахунки з росіянами за вбитих під Бахмутом друзів – добровольців. Завжди усміхався, і сам собі обрав веселого позивного “Бобер”.

Американець українського походження Люк Луцишин

Вдома служив у поліції.

“Він складно вимовляв своє прізвище “Лісіцин”, але дуже наполягав на своїх українських коріннях: його бабуся після Другої Світової емігрувала з України до США. І звісно ж, у Люка не могло бути іншого позивного як «Скайвокер» – бо, як і у «Зоряних Війнах», він кинув виклик самій Імперії Зла на стороні слабших, але вільних”.

Брайан Янг, був американським військовим.

У військовій місії отримав травму і був відправлений у резерв. В 2017 році він запланував об’їхати всю планету на велосипеді, але коронавірус став на заваді. Він осів в Грузії, звідки в березні добрався до України.

“Його позивний був ”Рагнар”. Він писав: “В Україні в мене виникла справжня родина”, маючи на увазі свій взвод. Як професійний військовик, він добре усвідомлював всі ризики і писав, що у армії США воювалося незрівнянно простіше. У одному з останніх дописів на ФБ він написав: “Мене часто запитують, що я тут в Україні роблю. Але, така була моя професія з 1988 року: я дав клятву захищати Вільний Світ”. “Це (залучення до лав ЗСУ) найбільше випробовування в моєму житті. Побажайте мені удачі. Для цього я маю використати всі мої знання і навіть більше”.

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