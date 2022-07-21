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Під час боїв за Сіверськ загинули четверо іноземних добровольців

21/07/2022 09:41

Під час боїв за Сіверськ загинули четверо іноземних добровольців – швед Едвард Селандер Патріньяні, канадець Еміль-Антуан Рой Сіруа, американець українського походження Люк Луцишин, колишній американський військовий Брайан Янг. 

Про це у середу, 20 липня, повідомив військовий експерт, військовик, публіцист, науковець. кандидат біологічних наук Євген Дикий.

“Вони відрізнялись від всіх наших. На їхні країни ніхто не нападав. Вони мали вдома мир, спокій, добробут – все те, що у нас відібрали агресори і про що ми наразі лише мріємо. Але покинули це, щоб разом з нами протистояти світовому злу, і загинули на нашій землі у бою із ордою. Вони були дуже різні. Молодшому було 28, старшому 51. З трьох різних країн, з дуже різним життєвим та військовим досвідом. Спільними були любов до свободи та співчуття до нашої боротьби, і саме це спільне звело їх у одній Інтернаціональній роті Бригади особливого призначення імені Богуна. Вони всі знали, що як написано на меморіалі загиблих у Корейській війні, “Свобода не безкоштовна”. І свідомо сплатили свою ціну за нашу свободу та за весь вільний світ. За весь вільний світ – і за одного пораненого, якого намагались винести троє його товаришів. Шляхетна смерть шляхетних хлопців з різних кінців світу”, – пише Дикий на ФБ. 

Він також розповів про кожного із загиблого.

Швед Едвард Селандер Патріньяні

Лейтенант запасу, економіст та філософ за цивільною освітою. 

Едвард Селандер Патріньяні, фото з ФБ Дикого

“Приїхав першим, щоб на собі випробувати умови війни у нас, а далі проторувати дорогу іншим своїм однодумцям. Маючи військовий фах, він добре розумів ступінь небезпеки, і те, наскільки жахливими є окопна війна та “вогневий вал” ворожої артилерії. Після Лисичанська він писав: “Це чудо, що всі ми вийшли живими”. Проте в своїх останніх повідомленнях він писав: “Ми мусимо сформувати цілий взвод шведів (на підтримку українців), і ми це зможемо”.

Канедієць Еміль-Антуан Рой Сіруа

Парамедик із досвідом служби у Французькому Іноземному Легіоні. 

Еміль-Антуан Рой Сіруа, фото з ФБ Дикого

“Приїхав до нас у перші дні великої війни, воював у добробатах, потім перейшов до Бригади Богуна, щоб мати легального контракту із ЗСУ. Казав, що в нього власні рахунки з росіянами за вбитих під Бахмутом друзів – добровольців. Завжди усміхався, і сам собі обрав веселого позивного “Бобер”. 

Американець українського походження Люк Луцишин 

Вдома служив у поліції.

“Він складно вимовляв своє прізвище “Лісіцин”, але дуже наполягав на своїх українських коріннях: його бабуся після Другої Світової емігрувала з України до США. І звісно ж, у Люка не могло бути іншого позивного як «Скайвокер» – бо, як і у «Зоряних Війнах», він кинув виклик самій Імперії Зла на стороні слабших, але вільних”. 

Брайан Янг, був американським військовим.

У військовій місії отримав травму і був відправлений у резерв. В 2017 році він запланував об’їхати всю планету на велосипеді, але коронавірус став на заваді. Він осів в Грузії, звідки в березні добрався до України. 

“Його позивний був ”Рагнар”. Він писав: “В Україні в мене виникла справжня родина”, маючи на увазі свій взвод. Як професійний військовик, він добре усвідомлював всі ризики і писав, що у армії США воювалося незрівнянно простіше.  У одному з останніх дописів на ФБ він написав: “Мене часто запитують, що я тут в Україні роблю. Але, така була моя професія з 1988 року: я дав клятву захищати Вільний Світ”. “Це (залучення до лав ЗСУ) найбільше випробовування в моєму житті. Побажайте мені удачі. Для цього я маю використати всі мої знання і навіть більше”.

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