НБУ підняв офіційний курс до 36,56 гривень за долар

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США до 36,5686 грн/дол. США, тобто одразу на 25%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі пояснили, що такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.

При цьому, офіційний курс гривні до долара США й надалі є фіксованим.

“За умов високої невизначеності, зумовленої війною, фіксований офіційний курс до долара США є основним якорем стабілізації очікувань та ключовим засобом виконання пріоритетних цілей НБУ. Вони полягають у забезпеченні цінової та фінансової стабільності, що є важливою передумовою відновлення економіки”, – заявляють в НБУ.

На початку війни НБУ зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за 1 долар США.

У Нацбанку заявляють, що фіксацій курсу на такому рівні на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи.

“Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п’ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці”, – додали в НБУ.

Регулятор наголосив, що в таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань.

“Ураховуючи це, Національний банк здійснює разову корекцію офіційного курсу гривні до долара США та фіксує його на рівні 36,5686 грн/дол. США. Новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності.

Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи. Це ключова передумова стабільного функціонування економіки, що є життєво необхідним в умовах війни”, – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

За оцінками НБУ, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

Корекція офіційного курсу гривні матиме лише обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін, зумовлене останні місяці насамперед наслідками війни для пропозиції товарів і послуг та вартості логістики, а також динамікою цін на світових товарних ринках, додають в регуляторі.

Натомість фіксація офіційного курсу на новому стійкішому рівні дасть змогу НБУ зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні, зазначили в Нацбанку.

При цьому умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому і безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними.

Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного.

Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку і надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.

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