Уперше за 20 років євро коштує дешевше, ніж долар

Курс євро впав до 0,9998 долара США уперше з грудня 2002 року.
Про це у середу, 13 липня, повідомляє Reuters.
Натомість долар зріс до 20-річного максимуму у відношенні до кошика валют. Євро ж опустилося нижче від паритету у відношенні до долара після того, як нині стало відомо, що зросла інфляція споживчих цін у США.
Минулого місяця індекс споживчих цін зріс на 1,3%, оскільки витрати на бензин і продукти харчування залишалися високими і перевищували очікування економістів, опитаних виданням.
“Сьогодні ранкова цифра приголомшливо висока. Це вище, ніж очікувалося, і свідчить про те, що інфляція швидко рухається в неправильному напрямку”, — сказав один з опитаних Reuters експертів.
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