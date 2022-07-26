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Росіяни вдарили по Миколаївській області 18-ма ракетами

26/07/2022 14:24

Російські війська зранку випустили по Миколаївщині 12 зенітних ракет типу С-300 і шість ракет Х-59 зі літаків стратегічної авіації. Частину ракет знищили сили ППО ЗСУ.

Про це повідомив в ефірі національного марафону UArazom у вівторок, 26 липня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“У нас було зранку шість ракет Х-59 з літаків та дванадцять ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль – частину збили, частину – ні. Але внаслідок ударів тих, що влучили в критичну інфраструктуру та підприємства, обійшлося без людських жертв”, – зазначив Кім.

За його словами, внаслідок вранішнього обстрілу, зокрема, зруйновані три секції залізничного мосту, зазнали пошкоджень споруди автопідприємства та інші цивільні об’єкти й приватні будівлі.

Очільник ОВА пояснив масований обстріл Миколаївщини тим, що ворог не має успіху на фронтах, де точаться бої, і наші ЗСУ знищують склади боєприпасів та командні пункти – тому росіяни й завдають ударів по мирних населених пунктах.

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