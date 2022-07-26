Росіяни намагалися вдарити по порту Миколаєва: Кім показав відео прильотів

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео обстрілу Миколаєва, який Росія вчинила удосвіта 26 липня.
На ролику, опублікованому в телеграмі, видно, як менш ніж за одну хвилину прилітає щонайменше три снаряди.
За даними ОВА, під час цієї масованої ракетної атаки було вражено обʼєкт критичної інфраструктури та автомобільне підприємство. На околицях Миколаєва є прильоти ракет повітряного базування. Окрім того, була спроба вразити портову інфраструктуру.
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