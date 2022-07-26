Від “двохсотих” бурятів, яких звозять додому з України, залишаються купи дерев’яних ящиків

Фото з твітера Некро Мансера

Ліквідованих на війні в Україні військовослужбовців ЗС РФ із Бурятії звозять додому в цинкових домовинах, вкладених у дерев’яні ящики. Після того, як тіла забирають в морги та ховають, в населених пунктах залишається багато порожніх ящиків із прізвищами.

Відповідні фото поширив на сторінці у твітері блогер Некро Мансер у вівторок, 26 липня.

“Кяхта, Бурятія, посилки з України (у дерев’яних ящиках на цвинтарі привозять цинкові труни з “вантажем 200”; труни потім відвозять у морг, а порожні ящики залишаються”, – пояснив блогер.

На трунах видно підписи-прізвища: Бунтаров, Дружинович, Шевцов, Намсараєв, Алексєєв, Агафонов та ін.

#Кяхта, Бурятия, посылки из Украины (в деревянных ящиках на кладбище привозят цинковые гробы с #груз200; гробы потом увозят в морг, а пустые ящики остаются) https://t.co/IdQVkjjoiP #всрф #потерьнет pic.twitter.com/5IkBaYBMF7 — Necro Mancer (@666_mancer) July 26, 2022

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