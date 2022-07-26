Home / Війна / Від “двохсотих” бурятів, яких звозять додому з України, залишаються купи дерев’яних ящиків

Від “двохсотих” бурятів, яких звозять додому з України, залишаються купи дерев’яних ящиків

26/07/2022 14:49

Ліквідованих на війні в Україні військовослужбовців ЗС РФ із Бурятії звозять додому в цинкових домовинах, вкладених у дерев’яні ящики. Після того, як тіла забирають в морги та ховають, в населених пунктах залишається багато порожніх ящиків із прізвищами.

Відповідні фото поширив на сторінці у твітері блогер Некро Мансер у вівторок, 26 липня.

“Кяхта, Бурятія, посилки з України (у дерев’яних ящиках на цвинтарі привозять цинкові труни з “вантажем 200”; труни потім відвозять у морг, а порожні ящики залишаються”, – пояснив блогер. 

На трунах видно підписи-прізвища: Бунтаров, Дружинович, Шевцов, Намсараєв, Алексєєв, Агафонов та ін.

Читайте також:
Уже 500 військових з Бурятії розірвали контракт з армією РФ

Унікальних переглядів: 240
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Депутат від “СН” Костін, якого просувають на генпрокурора, є кумом Єрмака і гальмував судову реформу, – Жернаков

Михайло Жернаков громадський активіст, голова правління фундації De JURE, юрист (FB) Чимало питають останнім часом – чи виконає Україна зобов’язання, взяті на себе перед ЄС, і як влада збирається...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse