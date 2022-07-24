“Просто в башту скинули дроном”: СБУ показала ураження російського танка з БПЛА з перехопленням розмови очевидця

Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський танк Т-72 і 15 загарбників. Окупант-очевидець розповів матері про цю подію. Розмову перехопили співробітники Служби безпеки України. При цьому пресцентр СБУ поширив також відео ураження ворожої техніки боєприпасом, скинутим із БПЛА.

Відповідний сюжет опублікований СБУ в неділю, 24 липня.

“Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 «двухсотых». Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас, и его разорвало”, – розповідає самовидець.

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