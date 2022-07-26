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Українські війська війдійшли із селище Новолуганське, – МВА

26/07/2022 23:35

Карта від DeepState станом на 16-ту годину 26 липня 2022

Російські війська захопили селище Новолуганське на Бахмутському напрямі (північ Донецької області).

Про це ввечері 26 липня повідомив заступник начальника Світлодарської міської військової адміністрації Максим Черевко, передає “Вільне радіо“.

“Ми відійшли від смт Новолуганське. Куди саме відійшли – сказати не можу. Мені відомо, що виведення військ було під щільним натиском”, – сказав Черевко.

Він зазначив, що на цьому напрямі досі точаться бої.

“Постійні обстріли біля Семигір’я, Кодема, вся та сторона під шквальними артилерійськими обстрілами, а також здійснюються авіаудари”, – додав Черевко.

Інформацію про те, що окупанти цього дня захопили також Вуглегірську ТЕС, посадовець не підтверджує, але й не спростовує.
Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 25 липня повідомляв, що російська армія має частковий успіх в районі ТЕС. Через добу Вуглегірська ТЕС не фігурує у зведенні ГШ. Натомість 26 липня в мережі поширюється відео, на якому бойовики ПВК “Вагнера” ходять по території Вуглегірської ТЕС та заявляють про її захоплення

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