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ЗСУ дали відсіч окупантам у районі Павлівки – Благодатного на Донеччині, росіяни відійшли з втратами, – ГШ

26/07/2022 18:59

У Донецькій області Збройні сили України відбили ворожі спроби штурму біля сіл Павлівка та Благодатне. Російські військові відійшли із втратами.

Про це ввечері в вівторок, 26 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Веселе, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Новопіль, Малинівка, Новоселівка, Новоандріївка, Малі Щербаки та низки інших.

“Ворог завдав авіаудару біля Малинівки. Також окупанти вели штурмові дії в районах сіл Павлівка та Благодатне. Отримали відсіч та, з втратами, відійшли”, – йдеться в повідомленні.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Намагався просунутися неподалік Богородичного, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Ворог завдав авіаудару біля Григорівки.

Безуспішно намагався розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського.
Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька. Цинічно завдав авіаційних ударів безпосередньо по Покровському та Новолуганському.

Ворожі спроби штурмів в районах Берестового, Соледара та Семигір’я наші захисники успішно відбили. Тривають бої зі штурмовою групою в районі Покровського.

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