Вуглегірську ТЕС захопили “вагнерівці” в пікселі ЗСУ. ВІДЕО

Російські військові захопили Вуглегірську теплоелектростанцію, розташовану біля міста Світлодарськ Донецької області.
Про це у вівторок, 26 липня, інформує сайт “Новини Донбасу” з посиланням на так званого “помічника глави МВС “ЛНР” Віталія Кисельова.
Зазначається, що росіяни вранці “зайняли всю територію ТЕС”, яку з 22 травня утримували підрозділи ЗСУ, котрі відступили зі Світлодарська та навколишніх населених пунктів через загрозу оточення.
За цими даними Вуглегірська ТЕС перейшла під контроль ПВК “Вагнера”.
У мережі також було опубліковано відео, на якому, ймовірно, бойовик ПВК заявив про захоплення Вуглегірської ТЕС.
Окупант одягнений у піксель Збройних сил України. На касці він мав зображення “триколора”, на грудях – нашивку “I fear no evil. The shadow is mine”, а також нарукавний знак із черепом та перехрещеними шаблями.
Військові експерти зазначають, що “вагнерівці” не вперше використовують основні камуфляжні однострої ЗСУ.
Зазначимо, що у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ вже немає згадки про події в районі Вуглегірської ТЕС.
Напередодні ввечері в повідомленні ГШ йшлося про те, російські окупаційні війська “мають частковий успіх” в районі Вуглегірської теплової електростанції.
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