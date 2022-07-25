Генштаб констатував “часткові успіхи” росіян у боях за Вуглегірську ТЕС

Російські окупаційні війська мають частковий успіх в районі Вуглегірської теплової електростанції в Донецькій області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу у понеділок, 25 липня.
Зазначається, що на Бахмутському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Нью-Йорк, Новолуганське, Кодема, Берестове, Білогорівка, Іванівське, Соледар, Майорськ, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Травневе.
“Противник завдав авіаударів неподалік Соледара, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС. Вів штурмові дії на напрямках Клинове – Покровське та Володимирівка – Покровське, зазнав втрат та відійшов. В районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх”, – йдеться у зведенні.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не відзначено. Окупанти вели повітряну розвідку БпЛА. Завдано авіаційних ударів в районах населених пунктів Кам’яна, Шевченко, Веселе та Полтавка.
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