ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 152 – 25.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Підрив російського складу боєприпасів у Горлівці

Ранок

Збройні сили України влучанням по готелю в тимчасово окупованому місті Хрустальний (кол. Красний Луч) Луганської області знищили до сотні російських військових, інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

“Цієї ночі в готелі у місті Красний Луч, де розташовувався командний пункт одного рашистського військового підрозділу відбувся концерт “Дядечко Ленд-ліз, Селітри і Бавовни”. За результатами “схвальних відгуків” кількість “щасливих і задоволених” досягає 100 окупантів”.

9:40

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький – про нічні й вечірні обстріли області з боку РФ:

Вчора ввечері, майже о 22-й годині, росіяни відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля. Чотири прильоти. Без втрат та руйнувань.

О пів на другу ночі, залпом з установки “Град”, 20 прильотів, обстріляли території Краснопільської громади.

Інформації про постраждалих та руйнування уточнюється.

9:30

У Харківській області російські війська вночі обстріляли Чугуїв, повідомляє глава ХарківОВА Олег Синєгубов.

Постраждали школа, будинок культури. У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами. Трьох рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. За даними обласної прокуратури, під завалами – ще троє людей.

За даними поліції, попередньо обстріл був здійснений зенітно-ракетним комплексом С-300.

9:25

За даними Генштабу ЗСУ, додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 180 військовослужбовців противника, 8 танків, 8 ББМ, 4 крилатих ракет, ворожого штурмовика тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 39 700 ( +180 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків – 1 730 ( +8 ) ,

) бойових броньованих машин – 3 950 ( +8 ),

), артилерійських систем – 876 ( +7 ),

), РСЗВ – 252 ( +2 ),

), засобів ППО – 116 ( +3 ),

), літаків – 222 ( +1 ),

), гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714,

крилатих ракет – 174 ( +4 ),

), кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 832 ( +9 ),

), спеціальної техніки – 73.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 24 липня).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

8:15

ОГП: більш як 1044 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 25 липня офіційне число загиблих дітей не змінилося – 358. Зросла кількість поранених – щонайменше 686.

25 липня внаслідок обстрілу окупантами Миколаївського району Миколаївської області отримала поранення 8-річна дівчинка.

Стало відомо, що 18 липня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Гірник Донецької області травмовано 17-річного хлопця.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 – зруйновано повністю.

Восьма година

Спроба російських військових вийти на межу Луганської області для наступу на Донеччину вкотре провалилася, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Із трьох сторін російські війська намагалися вийти на межу Луганщини – повсюди відійшли. Земля навколо цих населених пунктів нагадує планету із чисельними кратерами – туди майже щохвилини потрапляють снаряди”.

7:07

Російські війська всю ніч атакували Дніпропетровську область. Ударили по трьох районах – Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому, повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко.

Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади – Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені шість приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка.

На Дніпровський район росіяни скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань.

Сьома година

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Підрозділи противника обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Яструбине, Грабовське та Володимирівка Сумської області.

На Слобожанському напрямок ворог продовжує вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування Сил оборони у бік державного кордону.

На Харківському напрямку здійснював вогневе ураження наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Малинівка, Борщова, Іванівка, Питомник, Нове, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Гусарівка, Прудянка, Шаповалівка, Рубіжне, Шевелівка, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова та Михайлівка. Завдав авіаційного удару біля Прудянки, Петрівки та Явірського.

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження позицій підрозділів Сил оборони із застосуванням усіх наявних вогневих засобів поблизу Норцівки, Богородичного, Петрівського, Барвінкового, Костянтинівки, Нової Дмитрівки, Долини, Нової Миколаївки, Карнаухівки, Дібровного та Чепіля.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. А авіаудари – неподалік Григорівки і Серебрянки.

Штурмові дії в напрямках Берестове–Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка–Івано-Дар’ївка українські воїни відбили та змусили окупантів відкотитися назад. Противник веде наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку, з метою руйнування оборонних позицій, ворог обстрілював райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Новолуганське, Зайцеве та Травневе. Відзначено польоти БпЛА противника в районі Краматорська.

Окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Штурм у напрямку Вершина–Луганське завершився для них провалом та відходом назад. Ворог веде наступ в напрямку Миронівське–Луганське, бойові дії тривають.

На Авдіївському Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противника не відзначено. З метою сковування дій наших військ здійснював обстріли позицій із ствольної і реактивної артилерії та озброєння танків вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаударів біля Шевченко, Веселого та Полтавки. Вів повітряну розвідку над Омельником, Щербаками, Новоданилівкою та Малинівкою.

На Південнобузькому напрямку відзначено артилерійські обстріли в районах населених пунктів Потьомкине, Червонопілля, Квітневе, Киселівка, Партизанське, Первомайське, Луч, Посад-Покровське, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке, Степова Долина, Нова Зоря. Ворог здійснює інтенсивне ведення повітряної розвідки БпЛА. Також завдав авіаційного удару неподалік Білогірки.

За наявною інформацією, поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Друга година

На Півдні українські військові знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ, два склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс “Фагот”. Про це вночі повідомила у зведенні пресслужба оперативного командування “Південь”.

Крім того, ліквідовані 66 росіян, п’ять танків, дві самохідні гаубиці “Гвоздика”, три одиниці броньованої та дев’ять – автомобільної техніки. Також ЗСУ знищили безпілотник “Мерлін-ВР” поблизу Іванівки, де росіяни намагалися провести повітряну розвідку.

Читайте про ДЕНЬ 1 ОБОРОНИ, 24.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 3 ОБОРОНИ, 26.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 4 ОБОРОНИ, 27.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 5 ОБОРОНИ, 28.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 6 ОБОРОНИ, 01.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 7 ОБОРОНИ, 02.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 8 ОБОРОНИ, 03.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 9 ОБОРОНИ, 04.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 10 ОБОРОНИ, 05.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 11 ОБОРОНИ, 06.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 12 ОБОРОНИ, 07.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 13 ОБОРОНИ, 08.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 14 ОБОРОНИ, 09.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 15 ОБОРОНИ, 10.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 16 ОБОРОНИ, 11.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 17 ОБОРОНИ, 12.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 18 ОБОРОНИ, 13.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 19 ОБОРОНИ, 14.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 20 ОБОРОНИ, 15.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 21 ОБОРОНИ, 16.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 22 ОБОРОНИ, 17.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 23 ОБОРОНИ, 18.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 24 ОБОРОНИ, 19.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 25 ОБОРОНИ, 20.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 26 ОБОРОНИ, 21.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 27 ОБОРОНИ, 22.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 28 ОБОРОНИ, 23.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 29 ОБОРОНИ, 24.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 30 ОБОРОНИ, 25.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 31 ОБОРОНИ, 26.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 32 ОБОРОНИ, 27.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 33 ОБОРОНИ, 28.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 34 ОБОРОНИ, 29.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 35 ОБОРОНИ, 30.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 36 ОБОРОНИ, 31.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 37 ОБОРОНИ, 01.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 38 ОБОРОНИ, 02.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 39 ОБОРОНИ, 03.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 40 ОБОРОНИ, 04.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 41 ОБОРОНИ, 05.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 42 ОБОРОНИ, 06.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 43 ОБОРОНИ, 07.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 44 ОБОРОНИ, 08.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 45 ОБОРОНИ, 09.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 46 ОБОРОНИ, 10.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 47 ОБОРОНИ, 11.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 48 ОБОРОНИ, 12.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 49 ОБОРОНИ, 13.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 50 ОБОРОНИ, 14.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 51 ОБОРОНИ, 15.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 52 ОБОРОНИ, 16.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 53 ОБОРОНИ, 17.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 54 ОБОРОНИ, 18.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 55 ОБОРОНИ, 19.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 56 ОБОРОНИ, 20.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 57 ОБОРОНИ, 21.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 58 ОБОРОНИ, 22.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 59 ОБОРОНИ, 23.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 61 ОБОРОНИ, 25.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 63 ОБОРОНИ, 27.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 64 ОБОРОНИ, 28.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 65 ОБОРОНИ, 29.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 66 ОБОРОНИ, 30.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 67 ОБОРОНИ, 01.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 68 ОБОРОНИ, 02.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 69 ОБОРОНИ, 03.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 70 ОБОРОНИ, 04.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 71 ОБОРОНИ, 05.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 72 ОБОРОНИ, 06.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 73 ОБОРОНИ, 07.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 74 ОБОРОНИ, 08.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 75 ОБОРОНИ, 09.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 76 ОБОРОНИ, 10.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 77 ОБОРОНИ, 11.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 78 ОБОРОНИ, 12.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 79 ОБОРОНИ, 13.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 80 ОБОРОНИ, 14.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 81 ОБОРОНИ, 15.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 82 ОБОРОНИ, 16.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 83 ОБОРОНИ, 17.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 84 ОБОРОНИ, 18.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 92 ОБОРОНИ, 26.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 93 ОБОРОНИ, 27.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 95 ОБОРОНИ, 29.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 96 ОБОРОНИ, 30.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 97 ОБОРОНИ, 31.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 98 ОБОРОНИ, 01.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 99 ОБОРОНИ, 02.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 100 ОБОРОНИ, 03.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 101 ОБОРОНИ, 04.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 102 ОБОРОНИ, 05.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 103 ОБОРОНИ, 06.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 104 ОБОРОНИ, 07.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 105 ОБОРОНИ, 08.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 106 ОБОРОНИ, 09.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 107 ОБОРОНИ, 10.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 108 ОБОРОНИ, 11.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 109 ОБОРОНИ, 12.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 110 ОБОРОНИ, 13.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 111 ОБОРОНИ, 14.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 112 ОБОРОНИ, 15.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 113 ОБОРОНИ, 16.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 114 ОБОРОНИ, 17.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 115 ОБОРОНИ, 18.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 116 ОБОРОНИ, 19.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 117 ОБОРОНИ, 20.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 118 ОБОРОНИ, 21.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 119 ОБОРОНИ, 22.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 120 ОБОРОНИ, 23.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 121 ОБОРОНИ, 24.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 122 ОБОРОНИ, 25.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 123 ОБОРОНИ, 26.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 124 ОБОРОНИ, 27.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 125 ОБОРОНИ, 28.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 126 ОБОРОНИ, 29.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 127 ОБОРОНИ, 30.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 128 ОБОРОНИ, 01.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 129 ОБОРОНИ, 02.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 130 ОБОРОНИ, 03.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 131 ОБОРОНИ, 04.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 132 ОБОРОНИ, 05.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 133 ОБОРОНИ, 06.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 134 ОБОРОНИ, 07.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 135 ОБОРОНИ, 08.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 136 ОБОРОНИ, 09.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 137 ОБОРОНИ, 10.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 138 ОБОРОНИ, 11.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 139 ОБОРОНИ, 12.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 140 ОБОРОНИ, 13.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 141 ОБОРОНИ, 14.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 142 ОБОРОНИ, 15.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 143 ОБОРОНИ, 16.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 144 ОБОРОНИ, 17.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 145 ОБОРОНИ, 18.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 146 ОБОРОНИ, 19.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 147 ОБОРОНИ, 20.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 148 ОБОРОНИ, 21.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 149 ОБОРОНИ, 22.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 150 ОБОРОНИ, 23.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 151 ОБОРОНИ, 24.07.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.