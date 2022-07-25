Home / В окупації / У Донецьку планують “референдум” з результатом 70% за приєднання до РФ, – ЗМІ

У Донецьку планують “референдум” з результатом 70% за приєднання до РФ, – ЗМІ

25/07/2022 14:44

Підконтрольне Кремлю угруповання “ДНР” планує проведення “референдуму” на всій території Донецької області з результатом 70% голосів за приєднання до РФ.

Відповідне завдання прописане у “Стратегії підготовки і проведення референдуму про вступ “ДНР” до складу Російської Федерації”, пише у понеділок, 25 липня, “Радіо Свобода” з посиланням на джерела в одному з розвідувальних органів України.

“Згідно з документом, “голосувати” планують за допомогою так званої “мітки виборця” ‒ це коли на вказівний палець наносять чорнило, яке кілька діб не стирається. Мовляв, це “ефективний спосіб для країн, де документи, що підтверджують особу, не стандартизовані”, – пише видання.

Фото: Радіо Свобода

Зазначається, що зараз на окупованих територіях формують списки виборців, у тому числі через центри видачі гуманітарної допомоги, та створюють виборчі комісії. Зокрема заплановане використання так званих “вуличних виборчих комісій”, розміщених у наметах.

У цій “Стратегії” розписані декілька етапів так званої pr-кампанії, однак дати псевдореферендуму немає. За інформацією джерела один із варіантів, який розглядає Росія ‒ 11 вересня.

Щодо півдня України, згідно з даними видання, проблема, яку визнає окупаційна влада, “для звернення до президента Росії (про приєднання до РФ ‒ Н.) потрібен орган, який створює видимість широкого народного волевиявлення”. Його ще потрібно створити. Наприклад, у Запорізькій області є вже декілька варіантів назви ‒ “народна рада”, “народні збори”, “народний собор”.

Російські сили на окупованих територіях нині призначають свою “псевдовладу”, є повідомлення про наміри організувати нам незаконні референдуми про “приєднання до РФ” та видачу російських паспортів жителям цих територій.

Читайте також:
Росіяни визначилися з датою “референдумів” на Херсонщині та Запоріжжі

Унікальних переглядів: 14
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Ексглавам Мін’юсту та МЗС оголосили про підозру в держзраді

Правоохоронці оголосили підозру в державній зраді колишнім міністру юстиції Олександру Лавриновичу та міністру закордонних справ Костянтину Грищенку – через погодження так званих Харківських угод на користь Російської Федерації у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse