У Донецьку планують “референдум” з результатом 70% за приєднання до РФ, – ЗМІ

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Підконтрольне Кремлю угруповання “ДНР” планує проведення “референдуму” на всій території Донецької області з результатом 70% голосів за приєднання до РФ.

Відповідне завдання прописане у “Стратегії підготовки і проведення референдуму про вступ “ДНР” до складу Російської Федерації”, пише у понеділок, 25 липня, “Радіо Свобода” з посиланням на джерела в одному з розвідувальних органів України.

“Згідно з документом, “голосувати” планують за допомогою так званої “мітки виборця” ‒ це коли на вказівний палець наносять чорнило, яке кілька діб не стирається. Мовляв, це “ефективний спосіб для країн, де документи, що підтверджують особу, не стандартизовані”, – пише видання.

Зазначається, що зараз на окупованих територіях формують списки виборців, у тому числі через центри видачі гуманітарної допомоги, та створюють виборчі комісії. Зокрема заплановане використання так званих “вуличних виборчих комісій”, розміщених у наметах.

У цій “Стратегії” розписані декілька етапів так званої pr-кампанії, однак дати псевдореферендуму немає. За інформацією джерела один із варіантів, який розглядає Росія ‒ 11 вересня.

Щодо півдня України, згідно з даними видання, проблема, яку визнає окупаційна влада, “для звернення до президента Росії (про приєднання до РФ ‒ Н.) потрібен орган, який створює видимість широкого народного волевиявлення”. Його ще потрібно створити. Наприклад, у Запорізькій області є вже декілька варіантів назви ‒ “народна рада”, “народні збори”, “народний собор”.

Російські сили на окупованих територіях нині призначають свою “псевдовладу”, є повідомлення про наміри організувати нам незаконні референдуми про “приєднання до РФ” та видачу російських паспортів жителям цих територій.

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