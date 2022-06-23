Росіяни визначилися з датою “референдумів” на Херсонщині та Запоріжжі

Окупанти планують провести псевдореферендуми щодо створення квазіреспублік на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.
“Саме в цей день росіяни мають провести т.з. “єдиний день голосування”, де крім фейкового референдуму будуть відбуватись фейкові вибори в росії. Приблизно в цих днях на окупованих територіях також має розпочати роботу “Промсвязьбанк”, – йдеться в повідомленні.
При цьому окупанти стикаються з опором місцевого населення. Зокрема, в окупованих адміністраціях немає робітників.
Також зазначається, що росіяни масово звозять в окуповані регіони Запорізької області російських чиновників. Вони приїжджають на місяць, потім їх змінюють нові.
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