Росіяни визначилися з датою “референдумів” на Херсонщині та Запоріжжі

Про це в четвер, 23 червня, інформує Центр національного спротиву.

Йдеться про 11 вересня.

“Саме в цей день росіяни мають провести т.з. “єдиний день голосування”, де крім фейкового референдуму будуть відбуватись фейкові вибори в росії. Приблизно в цих днях на окупованих територіях також має розпочати роботу “Промсвязьбанк”, – йдеться в повідомленні.

При цьому окупанти стикаються з опором місцевого населення. Зокрема, в окупованих адміністраціях немає робітників.

Також зазначається, що росіяни масово звозять в окуповані регіони Запорізької області російських чиновників. Вони приїжджають на місяць, потім їх змінюють нові.

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