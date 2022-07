Британські “невидимі” ЗРК Stormer HVM для українських військових вже прибули на фронт. ФОТО

Збройні cили України вже використовують на фронті зенітно-ракетні комплекси малої дальності Stormer HVM.

Про це інформує Defence Express із посиланням на Ukraine Weapons Tracker у твіттері.

Ukraine Weapons Tracker опублікував відповідні фото. Автори допису стверджують, що українські військові отримали від Великої Британії усього п’ять таких ЗРК малої дальності.

#Ukraine: The first photos of a UK-supplied Stormer HVM short-range air defense system in Ukraine – reportedly, 5 of these systems were donated in total.

The main role of the Stormer on the battlefield is to protect troops from attack helicopters and low-flying aircraft. pic.twitter.com/ym0QCRajSS

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 23, 2022