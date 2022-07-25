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Британські “невидимі” ЗРК Stormer HVM для українських військових вже прибули на фронт. ФОТО

25/07/2022 14:54

Збройні cили України вже використовують на фронті зенітно-ракетні комплекси малої дальності Stormer HVM.

Про це інформує Defence Express із посиланням на Ukraine Weapons Tracker у твіттері.

Ukraine Weapons Tracker опублікував відповідні фото. Автори допису стверджують, що українські військові отримали від Великої Британії усього п’ять таких ЗРК малої дальності.

“Головна та важлива особливість британського ЗРК малої дальності Stormer HVM – цей комплекс наводить свої ракети на ціль у напівавтоматичному режимі, за допомогою лазерного променю.

Своєї РЛС на цьому ЗРК нема, тому британський Stormer HVM по суті “невидимий” для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, що стоять на російських літаках та вертольотах”, – йдеться в повідомленні.

Водночас залишається питання з датчиками лазерного опромінення, що можуть стояти на ворожих Ка-52. Але і цю проблему наші захисники уже вміють вирішувати, зважаючи на успішні прикладами знищення російських вертольотів із ПТРК “Стугна”.

Stormer HVM може знищувати повітряні цілі на висоті до 7 км і на дальності також до 7 км. Але при цьому дальність виявлення повітряної цілі типу “літак” може складати до 18 км, дальність виявлення повітряної цілі типу “вертоліт” – до 8 км.

Також важливо, що ЗРК Stormer HVM має боєзапас в 12 ракет Starstreak, окрім 8 ракет безпосередньо в пускових установках.

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