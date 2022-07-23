“Переконаний: ви переможете!” Джонсон у Британії потренувався з бійцями ЗСУ. ВІДЕО

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що на тижні відвідав тренувальний табір українських військовослужбовців у Північному Йоркширі й навіть потренувався разом із ними.
Відповідне відео оприлюднено на сторінці Джонсона у фейсбуці в суботу, 23 липня.
“Я хочу, щоб ви знали, британський народ підтримує український народ і вас у вашій боротьбі. І я абсолютно переконаний, що ви можете перемогти і ви переможете.
Дякую вам. Дякую, слава Україні”, – звернувся прем’єр до українських бійців, завершивши своє привітання українською.
У відповідь, зрозуміло, пролунало: “Героям слава!”
Джонсон розповів, що на зустрічі було близько 400 українських військовослужбовців, яких тренують британські інструктори.
А загалом, за його словами, тренування у Британії впродовж наступних чотирьох місяців пройдуть близько 10 тисяч бійців з України.
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