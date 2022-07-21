Генштаб показав, як ЗСУ проходять навчання у Британії. ФОТО

У Генштабі ЗС Великої Британії вражені мужністю і бойовим духом українських військових, які проходять навчання у Сполученому Королівстві.

Про це в четвер, 21 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії продовжує інформувати про перебіг артилерійської підготовки особового складу ЗСУ у Сполученому Королівстві під керівництвом британських інструкторів та сил оборони Нової Зеландії.

Фахівці та професіонали діляться найкращим теоретичним та практичним досвідом з українськими артилеристами”, – ідеться у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що протягом найближчих місяців під керівництвом Збройних сил Великої Британії пройдуть навчання до 10 тисяч українців.

“Програма є частиною постійного зобов’язання Великої Британії щодо підтримки України, яке становить понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги, включно з протитанковою зброєю, бронетехнікою та артилерією”, – зазначили військові.

Навчання проводяться на об’єктах по всій Великій Британії понад 1000 інструкторами з 11-ї бригади сприяння силам безпеки, яка спеціалізується на проведенні тренувань для нарощування військового потенціалу союзників і партнерів.

Українським воїнам закупили автомати, видають каски, бронежилети, обмундирування та польове спорядження для бойових дій на передовій.

“Програма під керівництвом Сполученого Королівства готує Збройні сили України, що дозволяє їм збільшити опір задля продовження захисту суверенітету свого народу.

Програма є частиною постійного зобов’язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення кремля. У рамках нової військової програми під керівництвом Великої Британії особовий склад українського війська отримає навички, необхідні для ефективного ведення бойових дій на передовій під час захисту України”, – додали у Генштабі.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії генерал Патрік Сандерс, який нещодавно відвідав українських військовослужбовців, що навчаються польовим навичкам, поводженню зі зброєю, діям у міських умовах та стрільбі у рамках військової підтримки України, зазначив, що вражений мужністю, моральним і бойовим духом українських солдатів.

За словами Сандерса, “відданість і наполеглива праця інструкторів, а також швидкість, з якою вони провели навчання, надзвичайно вражають. Ми продовжуватимемо нашу роботу, щоб збільшити амбіції та темп навчання, щоб максимально збільшити підтримку України”.

Фото: пресслужба ГШ ЗСУ

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