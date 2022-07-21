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Сотні дронів, десятки артсистем, 1,6 тис. одиниць протитанкової зброї: Британія оголосила про передачу озброєння ЗСУ

21/07/2022 16:19

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про нову передачу озброєння Україні.

Йдеться про десятки артилерійських гармат, понад 1600 одиниць протитанкової зброї, контрбатарейні радари, сотні безпілотників і понад 50 000 боєприпасів.

Про це в четвер, 21 липня, інформує Reuters.

“Разом із нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна”, – заявив Воллес.

Цю допомогу передають в рамках нового пакету, який становить додаткові 1 мільярд фунтів (1,2 мільярда доларів), як глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виділив для України минулого місяця.

Загальна підтримка Лондона таким чином становить до 2,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Велика Британія вже передала значну кількість озброєння, включаючи протитанкові ракетні комплекси, ракети Brimstone, протитанкові гранатомети, ПЗРК, реактивні системи M270, бронемашини та інше озброєння.

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