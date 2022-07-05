Британія передасть Україні 10 САУ

У телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про прибуття до України десяти самохідних артилерійських установок “у найближчі тижні”.

Про це в вівторок, 5 липня, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу прем’єра Сполученого Королівства.

“Президент Зеленський розповів про поточну ситуацію в Україні та останнє просування Росії, а прем’єр-міністр поінформував про останні поставки британського військового обладнання, зокрема 10 самохідних артилерійських установок і баражуючі боєприпаси, які прибудуть у найближчі дні й тижні”, – йдеться в повідомленні.

Які саме САУ отримає Україна, не уточнюється.

Джонсон також наголосив, що світ підтримує Україну, а українські збройні сили здатні відвоювати територію, захоплену російськими силами.

Серед інших тем розмови лідерів України і Британії – питання експорту українського продовольства, доля британських добровольців, що потрапили в полон РФ, результати конференції з відбудови України в Лугано і проведення “Євробачення-2023”.

“Прем’єр-міністр сказав, що Велика Британія звернулася до Європейської спілки мовників з проханням розглянути пропозиції України щодо цього заходу”, – йдеться в повідомленні.

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