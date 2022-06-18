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Джонсон: “Євробачення” має пройти в Україні

18/06/2022 16:12

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що пісенний конкурс “Євробачення” у 2023 році має відбутися в Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Sky News.

“Українці перемогли на “Євробаченні”. Я знаю, що в нас був фантастичний номер, ми  (Велика Британія – Н.) посіли друге місце, і я хотів би, щоб конкурс відбувся в нашій країні. Але факт такий: вони (Україна – Н.) перемогли, і вони заслуговують його проводити”, – сказав Джонсон після повернення з Києва.

Британський перм’єр висловив думку, що Україна може провести конкурс. “Вірю, що вони повинні це зробити. На мою думку, Київ або будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для “Євробачення”, – додав Джонсон.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка заявила 17 червня, що конкурс Євробачення в 2023 році неможливо провести в Україні, тому їхні представники звернулися до Великої Британії з пропозицією прийняти “Євробачення-2023”, аже музики цієї крани цьогоріч посіли друге місце.

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко відтак заявив, що хоче оскаржити це рішення.

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