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Пораненого британського добровольця оштрафували за перевищення терміну перебування в Україні й заборонили в’їзд назад

03/07/2022 18:43

Пораненого громадянина Британії, етнічного українця з позивним “Сафрон“, який боронив Україну від окупантів, п’ять годин протримали на пропускному пункті через українсько-польський кордон у Шегинях, змусили сплатити 5 тисяч гривень штрафу за порушення строку перебування в Україні й заборонили в’їзд у нашу країну до кінця року.

Про це повідомив у фейсбуці колишній народний депутат Валерій Карпунцов.

“Друзі, хтось може дати логічне пояснення на цю ситуацію? Етнічний українець, громадянин Британії, спецпризначенець. Позивний “Сафрон”. Тренував британський спецназ. Має гарний військовий досвід. У 2014-2015 роках приїхав відстоювати Україну у боях з рашистами на сході.

Коли почалося широкомасштабне вторгнення – приїхав захищати Україну. Брав участь у боях під Гостомелем. На минулому тижні отримав поранення. 12 годин їх не могли евакуювати. Пораненою рукою ще витягував із собою 200-х. Їхав на лікування в Англію.

Його – пораненого, з температурою – протримали 5 годин на кордоні в Шегинях. Він пропустив літак із Польщі. Більше того, його змусили сплатити 5 тисяч гривень штрафу за порушення строку перебування впродовж 90 днів і поставили заборону на в’їзд до України до кінця року!” —наголосив Карпунцов, закликавши максимально поширити його допис.

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