Перша РСЗВ M270 прибула в Україну

Перша американська високоточна реактивна система залпового вогню M270 прибула в Україну.
Про це надвечір у п’ятницю, 15 липня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
“Довгорука сім’я української армії поповнилася: прибули перші MLRS M270! Вони стануть хорошою компанією для HIMARS на полі бою. Дякую нашим партнерам! Ніякої пощади ворогу!”, – написав міністр у твітері.
Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!
They will be good company for #HIMARS on the battlefield.
Thank you to our partners .
No mercy for the enemy.
*Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 15, 2022
Раніше уряд Норвегії ухвалив рішення про передачу Україні, за допомогою Великої Британії, трьох реактивних систем залпового вогню М270.
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