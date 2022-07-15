Перша РСЗВ M270 прибула в Україну

Фото: SkyNews

Перша американська високоточна реактивна система залпового вогню M270 прибула в Україну.

Про це надвечір у п’ятницю, 15 липня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Довгорука сім’я української армії поповнилася: прибули перші MLRS M270! Вони стануть хорошою компанією для HIMARS на полі бою. Дякую нашим партнерам! Ніякої пощади ворогу!”, – написав міністр у твітері.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!

They will be good company for #HIMARS on the battlefield.

Thank you to our partners .

No mercy for the enemy. *Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 15, 2022

Раніше уряд Норвегії ухвалив рішення про передачу Україні, за допомогою Великої Британії, трьох реактивних систем залпового вогню М270.

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