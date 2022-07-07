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Джонсон пообіцяв Україні підтримку Британії і після його відставки

07/07/2022 15:14

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв, що уряд Сполученого Королівства підтримуватиме Україну і після його відставки.

Про це він сказав під час заяви про свою відставку з поста лідера Консервативної партії у четвер, 7 липня, повідомляє “Європейська правда”.

Джонсон зазначив, що встиг на посаді “провести країну через пандемію, забезпечити найшвидше розгортання вакцинації в Європі, найшвидший вихід із режиму ізоляції та останні кілька місяців очолювати Захід у протидії путінській агресії в Україні”.

Потім він звернувся до українського народу, заявивши, що Велика Британія “продовжить підтримувати їхню боротьбу”.

“Я знаю, що ми у Британії, продовжимо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки це потрібно”, – сказав Борис Джонсон.

Передісторія

Нагадаємо, 7 липня Джонсон заявив, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового.
Він виступив зі зверненням до нації після хвилі відставок у своєму уряді, коли кількість посадовців, що пішли, перевищила 50 людей (станом на ранок 7 липня).

Перед виступом Борис Джонсон призначив нових посадовців на місце колег, що пішли у відставку.

Очікується, що вибори лідера Консервативної партії відбудуться влітку, і новий глава уряду буде визначений до партійної конференції в жовтні 2022 року.

Доти Борис Джонсон продовжить керувати урядом.

Міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра.

Після кількох днів боротьби за посаду Джонсона покинули всі, крім кількох союзників, після того, як останній із серії скандалів похитнув їхню підтримку.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

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