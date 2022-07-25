Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ

Генерал-майор Григорій Галаган, фото Новинарні

Додамо, що Галаган був призначений на посаду командувача ССО 25 серпня 2020 року.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави у понеділок, 25 липня.

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