Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України генерал-майора Григорія Галагана.
Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави у понеділок, 25 липня.
Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України призначено Віктора Хоренка.
“Призначити Хоренка Віктора Олександровича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України”, – йдеться в документі.
Додамо, що Галаган був призначений на посаду командувача ССО 25 серпня 2020 року.
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