“Знаєте, що робити”: командувач ССО генерал Галаган звернувся до всіх українських спецпризначенців

Генерал-майор Григорій Галаган, фото Новинарні

Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ генерал-майор Григорій Галаган звернувся до всіх українських спецпризначенців із закликом “загноїти окупантів”.

Відповідне звернення опубліковане у п’ятницю, 11 березня.

“Події минулих днів показали, що наш ворог не зупиняється ні перед чим. Щодня він поповнює список своїх воєнних злочинів. Розстріли мирних громадян стали для росіян буденністю. Бомбардування дитячих лікарень і пологових будинків, знищення мирних домівок, обстріли біженців, згвалтування і грабежі, блокади українських міст, вбивства дітей – лише за кілька днів вторгнення росія показала свою справжню суть”, – йдеться в повідомленні.

“Вже очевидно: кожен російський солдат знає, куди він іде і для чого. Кожен із них винен у злочинах проти українського народу. Вони добре знають, кого саме бомблять і безжально розстрілюють. Їм байдуже кого убивати: дитину, жінку, старого. Головний наказ для них – стерти нас усіх з лиця землі. В цьому сенс існування Росії”, – продовжив Галаган.

Генерал також звернувся до всіх воїнів ССО.

“Кожен, хто в строю і хто прямо зараз вливається у наші лави! Жорстокість ворога ніколи не можна пробачити. Наша спільна мета – загноїти тих, хто насмілився посягнути на нашу землю і нашу свободу. Боріться! Нищіть окупантів з усією люттю, на яку ми здатні. За кожну сльозу і за кожну краплину української крові! Побратими, ви знаєте, що робити!”, – резюмував офіцер.

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