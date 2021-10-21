Командувач ССО Галаган натякнув, що Рух опору вже працює в окупації

Оператор ССО під час навчань на полігоні. Фото Новинарні

В Україні вже працює Рух опору й держава має належним чином законодавчо захистити людей, які беруть в ньому участь.

Про це заявив командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ генерал-майор Григорій Галаган в інтерв’ю Українському центру безпеки і співпраці, яке опубліковане у четвер, 21 жовтня.

“Питання організації спротиву там (в тимчасово окупованих районах України – Н.) — це важливий момент і важливий аспект нашої діяльності. І на Сили спеціальних операцій ця функція покладена, а якщо вона покладена, то ми повинні робити це в правовому полі. Все законодавчо, будуть прописані положення про рух опору. Звичайно це конфіденційна інформація і говорити про подробиці з цього приводу я не маю права, але цей процес поставлено мною на одне із ключових місць: і формування, і розвиток, і захист людей, які вже приймають участь. Тобто для мене це пріоритет”, – висловився командувач окремого роду Збройних сил держави.

В цьому ж інтерв’ю, нагадаємо, Галаган підкреслив, що і контрольовані українським урядом області України, і ті, райони яких тимчасово окуповані Російською Федерацією мають бути готовими до вторгнення РФ.

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