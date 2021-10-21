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Кожна область України має бути готовою до вторгення РФ, – Галаган

21/10/2021 16:21

І контрольовані українським урядом області України, і ті, райони яких тимчасово окуповані Російською Федерацією мають бути готовими до вторгнення РФ.

Про це заявив командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ генерал-майор Григорій Галаган в інтерв’ю Українському центру безпеки і співпраці, яке опубліковане у четвер, 21 жовтня.

Він нагадав, що ССО є ключовим родом сил, що відповідає за підготовку і організацію Руху опору. Їм дається право забезпечити соціальний захист людей, які приймають участь, а також і організувати сам порядок руху опору та проведення певних заходів.

“Тим більше, що у нас майже 130 районів по новому районуванню і відсутність загрози вторгнення і подальшої ескалації з боку Російської Федерації ніхто не гарантує. Ми повинні бути готові, в кожній області. В тих, які не є окупованими і в тих, які знаходяться під окупацією. Питання організації спротиву там — це важливий момент і важливий аспект нашої діяльності”, – наголосив Галаган.

Він підкреслив, що організація Руху опору – це інформація конфіденційна, і “говорити про подробиці з цього приводу” він не має права, але наголошує, що формування сил опору, їх розвиток, та захист людей, які вже беруть участь є пріоритетом.

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