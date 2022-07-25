Другий борт за добу: десантники 25-ї бригади збили російський Су-25

Військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ знищили ворожий штурмовик Су-25.
Про це повідомила пресслужба військової частини увечері у понеділок, 25 липня.
“Черговий ворожий Су-25 (“Грач”) відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади!”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цього ж дня підрозділи ППО 25-ї бригади підбили ще й вертоліт Ка-52.
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