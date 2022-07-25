Десантники ЗСУ з “Ігли” збили ще один ворожий Ка-52

Військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ збили ще один ворожий гелікоптер Ка-52.
Про це повідомила пресслужба військової частини у понеділок, 25 липня.
“Січеславські десантники влучним пострілом з ПЗРК ” Ігла” “приземлили” ворожого “Алігатора” – бойовий вертоліт Ка-52! Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США”, – йдеться в повідомленні.
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