На Донеччині воїни 79-ї бригади з ПЗРК “Ігла” збили російський гелікоптер Ка-52

У Донецькій області військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади із переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла” збили російський гелікоптер Ка-52.
Про це ввечері в неділю, 26 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“Підрозділ протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади із ПЗРК “Ігла” збив російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 “Алігатор”, – йдеться в повідомленні.
Ка-52 “Алігатор” (Hokum B за класифікацією НАТО) — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, що здійснює розвідку місцевості, цілевказання і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Його вартість становить близько 16 млн доларів.
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