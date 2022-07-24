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Особливий день війни: ППО ЗСУ збили всі крилаті ракети русні

24/07/2022 22:10

У неділю, 24 липня, протиповітряна оборона Збройних сил України збила всі крилаті ракети російських військ, випущені по цілях в Україні.

Про це ввечері повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

“Сьогодні, 24 липня, протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі чотири крилаті ракети типу “Калібр”, випущені у напрямку Хмельницької області з акваторії Чорного моря”, – відзвітували в КПС.

“Раніше ми повідомляли про збиття трьох ракет зенітними ракетними підрозділами повітряного командування “Захід”. За уточненою інформацією, четверту ракету теж знищено протиповітряною обороною повітряного командування «Південь”, – зазначили в пресслужбі ПС.

“Протягом доби ударна авіація Повітряних Сил завдала до десяти групових авіаударів по ворожих військах на півдні та сході країни.
Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів”, – заявили також у Повітряних силах.

Нагадаємо, 24 липня в ДШВ заявили, що десантник 25-ї бригади збив “Іглою” російський штурмовик Су-25.

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