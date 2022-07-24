Десантник 25-ї бригади збив “Іглою” російський штурмовик Су-25

Підрозділ ППО 25-ї повітрянодесантної бригади збив російський штурмовик Су-25.
Про це ввечері в неділю, 24 липня, повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗВУ.
“Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”, – ідеться в повідомленні.
“Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”, – зазначили в ДШВ.
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