Десантник 25-ї бригади збив “Іглою” російський штурмовик Су-25

Почалося формування караванів суден для експорту зерна з портів України, – Мінінфраструктури

Адміністрація морських портів починає формувати каравани на вихід та захід суден до портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. Він також зазначив, що...