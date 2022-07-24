ППО ЗСУ відбила ракетну атаку на Хмельниччину, знищивши три “Калібри”

Під час повітряної тривоги, яка тривала після восьмої години ранку 24 липня, ППО Повітряних сил ЗСУ відбила ракетну атаку росіян.

Спершу голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що на території області було чути звуки вибухів. Він зазначив, що це працювали системи протиповітряної оборони.

Інших повідомлень про влучання російських ракет не було. Тривога тривала приблизно до 9:30.

Згодом пресцентр командування Повітряних сил підтвердив, що ворожа ракетна атака на Хмельниччині була відбита, три високоточні ракети “Калібр” знищені.

“Близько 9:00 24 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу “Калібр” були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Захід”, – ідеться в повідомленні КПС після десятої ранку.

“Сьогодні ворог випустив ракети по території нашої області. Всі вони збиті силами ППО. За це їм велика подяка!” – додав Гамалій.

Нагадаємо, за добу 23 липня Генштаб ЗСУ підтвердив збиття трьох крилатих ракет росіян.

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