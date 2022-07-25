ЗСУ за добу ліквідували 180 окупантів, спалили 8 танків і знищили ворожий літак, – ГШ

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Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 25 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 180 військовослужбовців противника, 8 танків, 8 ББМ, 4 крилатих ракет, ворожого штурмовика тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 39 700 ( +180 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків – 1 730 ( +8 ) ,

) бойових броньованих машин – 3 950 ( +8 ),

), артилерійських систем – 876 ( +7 ),

), РСЗВ – 252 ( +2 ),

), засобів ППО – 116 ( +3 ),

), літаків – 222 ( +1 ),

), гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714,

крилатих ракет – 174 ( +4 ),

), кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 832 ( +9 ),

), спеціальної техніки – 73.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 24 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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