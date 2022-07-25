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ЗСУ за добу ліквідували 180 окупантів, спалили 8 танків і знищили ворожий літак, – ГШ

25/07/2022 09:28

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 25 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 180 військовослужбовців противника, 8 танків, 8 ББМ, 4 крилатих ракет, ворожого штурмовика тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 39 700 (+180) осіб ліквідовано,
  • танків – 1 730 (+8),
  • бойових броньованих машин – 3 950 (+8),
  • артилерійських систем – 876 (+7),
  • РСЗВ – 252 (+2),
  • засобів ППО – 116 (+3),
  • літаків – 222 (+1),
  • гелікоптерів – 188,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714,
  • крилатих ракет – 174 (+4),
  • кораблів /катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 832 (+9),
  • спеціальної техніки – 73.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 24 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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