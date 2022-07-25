На півдні ЗСУ знищили ворожі склади з боєприпасами і спостережний пункт росгвардії

На Півдні українські військові знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ, два склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс “Фагот”.
Про це вночі в понеділок, 25 липня, повідомила пресслужба оперативного командування “Південь”.
Крім того, ліквідовані 66 росіян, п’ять танків, дві самохідні гаубиці “Гвоздика”, три одиниці броньованої та дев’ять – автомобільної техніки.
Також ЗСУ знищили безпілотник “Мерлін-ВР” поблизу Іванівки, де росіяни намагалися провести повітряну розвідку.
Остаточні втрати ворога – уточнюються.
“Наша авіація завдала п’ять ударів по ворогу. Зокрема атаковані три ворожі опорні пункти в Бериславському районі, пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали дві ворожі опорні пункти в Херсонському”, – зазначив речник ОК “Південь” Владислав Назаров.
Загалом ракетно-артилерійські підрозділи українських військ виконали близько 190 вогневих завдань.
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