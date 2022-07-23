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“Гуляй, Дике поле”: спецпризначенці показали трофеї зі звільненої Іванівки на Херсонщині

23/07/2022 16:52

У 1-й окремій бригаді спецпризначення імені Івана Богуна показали відео з російською технікою, захопленою під час звільнення села Іванівка в Бериславському районі Херсонської області, й розповіли подробиці деокупації цього населеного пункту.

“Гуляй, дике поле”. Саме цю фразу тепер сміливо можна казати населеному пункту Іванівка, що на Херсонщині. Адже за старих часів цю місцевість називали Диким полем”, – зазначається в дописі на сторінці бригади у фейсбуці.

30 червня бійці 518-го окремого батальйону спеціального призначення почали штурм, а наступного дня, 1 липня, до них приєдналася 60-та окрема піхотна бригада. І того ж дня Іванівка була звільнена.

Українські воїни захопили шість ворожих БМП, а ще дві БМП та гелікоптер Мі-24 – знищили.

Також було захоплено багато зброї, боєкомплектів і документів загарбників.

Під час звільнення Іванівки українські захисники ліквідували близько 50 окупантів, ще 100 були поранені.

Зараз село повністю під контролем підрозділів 518-го батальйону та 60-ї бригади.

А на відео – здобуті трофеї:

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