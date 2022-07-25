ЗСУ ударом по готелю в окупованому Хрустальному знищили до сотні росіян

Збройні сили України влучанням по готелю в тимчасово окупованому місті Хрустальний (кол. Красний Луч) Луганської області знищили сотню російських військових.

Про це 25 липня інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

“Цієї ночі в готелі у місті Красний Луч, де розташовувався командний пункт одного рашистського військового підрозділу відбувся концерт “Дядечко Ленд-ліз, Селітри і Бавовни”. За результатами “схвальних відгуків” кількість “щасливих і задоволених” досягає 100 окупантів”.

Відомство має “оптимістичні прогнози”, що кількість вбитих зросте через травми і поранення.

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