ЗСУ ударом по готелю в окупованому Хрустальному знищили до сотні росіян

Збройні сили України влучанням по готелю в тимчасово окупованому місті Хрустальний (кол. Красний Луч) Луганської області знищили сотню російських військових.
Про це 25 липня інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
“Цієї ночі в готелі у місті Красний Луч, де розташовувався командний пункт одного рашистського військового підрозділу відбувся концерт “Дядечко Ленд-ліз, Селітри і Бавовни”. За результатами “схвальних відгуків” кількість “щасливих і задоволених” досягає 100 окупантів”.
Відомство має “оптимістичні прогнози”, що кількість вбитих зросте через травми і поранення.
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