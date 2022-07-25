Окупанти обстріляли школу й будинок культури в Чугуєві, під завалами є люди

У Харківській області російські війська вночі обстріляли Чугуїв, під завалами ще залишаються троє людей.
Про це вранці в понеділок, 25 липня, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти вдарили вночі по цивільних об’єктах Чугуєва: школа, будинок культури, житлові будинки. В одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами. Трьох рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. За даними обласної прокуратури, під завалами – ще троє людей.
За даними поліції, попередньо, обстріл був здійснений зенітно-ракетним комплексом С-300.
Протягом доби у с. Коробочкине та смт Печеніги кілька разів обстрілювали житлові сектори. У районі поза населеними пунктами виникла пожежа на полі з пшеницею, площею в 1 га.
У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу.
Обстріли окупантів зафіксували і в Ізюмському районі.
У с. Кулиничі Харківського району напередодні загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибуховий предмет.
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