Home / Війна / Окупанти обстріляли школу й будинок культури в Чугуєві, під завалами є люди

Окупанти обстріляли школу й будинок культури в Чугуєві, під завалами є люди

25/07/2022 10:33

У Харківській області російські війська вночі обстріляли Чугуїв, під завалами ще залишаються троє людей.

Про це вранці в понеділок, 25 липня, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили вночі по цивільних об’єктах Чугуєва: школа, будинок культури, житлові будинки. В одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами. Трьох рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. За даними обласної прокуратури, під завалами – ще троє людей.

За даними поліції, попередньо, обстріл був здійснений зенітно-ракетним комплексом С-300.

Протягом доби у с. Коробочкине та смт Печеніги кілька разів обстрілювали житлові сектори. У районі поза населеними пунктами виникла пожежа на полі з пшеницею, площею в 1 га.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу.

Обстріли окупантів зафіксували і в Ізюмському районі.

У с. Кулиничі Харківського району напередодні загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибуховий предмет.

Читайте також:
“В ах*ї з 23 лютого”: рашист скаржиться дружині, що на Харківщині окупанти не можуть захопити навіть село, – СБУ

Унікальних переглядів: 14
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Рейв-толока: на Чернігівщині волонтери замість дискотеки розбирали завали від обстрілів

Волонтерська ініціатива з відновлення постраждалих населених пунктів Repair Together влаштувала толоку з розбирання завалів під музику в постраждалому від російських обстрілів селищі Ягідне на Чернігівщині. “Люди зробили рейв у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse