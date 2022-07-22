“В ах*ї з 23 лютого”: рашист скаржиться дружині, що на Харківщині окупанти не можуть захопити навіть село, – СБУ

Російський військовий у телефонній розмові скаржився дружині, що вони дуже потерпають від Збройних сил України на Харківщині і не спроможні захопити навіть одне село.

Про це в п’ятницю, 22 липня, інформує пресцентр СБУ із посиланням на нові перехоплення.

“В Ізюмі хлопців так ганяли, що вони всі “скінчилися”. Їх пішохідним мостом ганяли без танків, без БМП… і просто так бігали туди. Збігають, пі*ди отримають і назад прибіжать”, – розповідає загарбник.

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Він скаржиться, що в наступ піти не можуть, бо в них мало людей: “Ми не можемо село взяти одне. Поїхали – відпіда**сили, 20 чоловік убило, 100 поранених”.

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