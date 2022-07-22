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Російські військові саботують і навмисне виводять з ладу свою бойову техніку, – ГШ

22/07/2022 19:09

Російські окупанти займаються саботажем на фронті і навмисне виводять з ладу бойову техніку.

Про це ввечері в п’ятницю, 22 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Морально-психологічний стан окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та непокора офіцерам. Особовий склад ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України.

Збільшується кількість солдатів, які вдаються до саботажу та навмисне виводять з ладу бойову техніку”, – йдеться в повідомленні.

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