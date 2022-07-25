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Росіяни намагалися вийти на межу Луганщини із трьох сторін, та відійшли, – Гайдай

25/07/2022 09:55

Спроба російських військових вийти на межу Луганської області для наступу на Донеччину вкотре провалилася.

Про це вранці в понеділок, 25 липня, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Із трьох сторін російські війська намагалися вийти на межу Луганщини – повсюди відійшли. Земля навколо цих населених пунктів нагадує планету із чисельними кратерами – туди майже щохвилини потрапляють снаряди.

За останню добу ворогом випущено три ракети, здійснені три масовані артилерійські атаки, два довготривалі мінометні обстріли.

Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ”, – сказав він.

Гайдай зазначив, що окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки “завмерли” в Луганській області: “Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону”.

“Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається – 24 липня знову відійшли з втратами. Як от на ділянках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське, Білогорівка – Верхньокам’янське та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, що на Донеччині”, – заявив голова Луганської ОВА.

За його словами, по всіх цих напрямках росіяни “не тільки не просунулися, а й недорахувалися бійців, які назавжди залишилися в українській землі”.

Населені пункти ворог обстрілює із винищувачів, відкриває вогонь із реактивної та зі ствольної артилерії, використовує безпілотники.

Гайдай наголосив, що Луганщина вже шостий місяць протидіє російському вторгненню.

“Росіяни налаштовувалися на короткострокову війну зі швидкою капітуляцією України, але за підсумками понад 150 днів вони то захоплюють Білогорівку, намагаючись покращити тактичне положення, то відходять із неї. Це не те, про що мріяла “друга армія світу”. Амбітні наміри порушили ЗСУ”, – зазначив Гайдай.

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