ЗСУ в Білогорівці на Луганщині захопили в полон російського розвідника. ВІДЕО

У Луганській області під час операції в Білогорівці бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони “Кракен” захопили у полон розвідника ГРУ ЗС Російської Федерації.

Про це в четвер, 21 липня, інформує пресслужба підрозділу.

Українські військові опублікували відео із фрагментами допиту росіянина.

Окупанта звуть Іван Євдошенко. Він кадровий офіцер, старший лейтенант ГРУ РФ.

“Ми поспілкувалися з ним, вийшло досить цікаво. Звісно ж, замість правди Ванька почав розповідати заготовлену легенду”, – йдеться у повідомленні.

У відео використаний матеріал з телефону захопленого. Будучи досвідченим розвідником, він мав свій цифровий щоденник. Там – його “бойовий шлях” Україною, спілкування з сім’єю, дівчиною та коханкою.

“Титрування ролику зроблено російською, щоб інші такі Ваньки подивилися та зрозуміли, що на кожного «я же разведос, меня так просто не возьмёшь» знайдеться місце у нашому полоні або ж в українському чорноземі”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

“Вагнерівці” зазнали великих втрат у боях на сході України, – розвідка Британії