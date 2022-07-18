“Вагнерівці” зазнали великих втрат у боях на сході України, – розвідка Британії

Підрозділи найманців приватної військової компанії “Вагнера” зазнали значних втрат в боях із Збройними силами на сході України.

Про це вранці в понеділок, 18 липня, інформує пресслужба міністерства оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

“Росія використовує ПВК «Вагнера» для посилення сил на передовій, а також для зменшення нестачі особового складу та втрат. “Вагнерівці” майже напевно відігравали центральну роль у останніх боях у Попасній та Лисичанську. Ці бої завдали групі великих втрат”, – йдеться в повідомленні.

У міноборони додали, що через це “вагнерівці” знижують стандарти набору, й беруть у свої лави засуджених і осіб, які раніше були в “чорних списках”.

“Для новобранців доступне дуже обмежене навчання. Це, ймовірно, вплине на майбутню оперативну ефективність групи та зменшить її цінність як опори для регулярних російських сил”, – додали у відомстві.

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