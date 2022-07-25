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Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО

25/07/2022 12:16

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслана Демченка.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі глави держави №528/2022, опублікованому в понеділок, 25 липня.

Довідка

Руслан Демченко – 1965 р.н., кар’єрний дипломат.

Закінчив Інститут міжнародних відносин КДУ ім. Т. Шевченка у 1989 році, надалі разом із дружиною продовжив навчання в інституті ім. Ю. Андропова КДБ СРСР і Москві.

За часів Януковича був “сірим кардиналом” МЗС – першим заступником міністра закордонних справ України (2010-2014), в.о. міністра в період 23.02.2014 – 05.03.2014. Зважаючи на це, він мав підпадати під люстрацію.

При президенті Ющенку Демченко працював керівником служби державного протоколу і церемоніалу секретаріату президента України, у 2006-2010 роках – керівником офісу президента України.

Через роботу на режим Януковича Руслан Демченко отримав у ЗМІ прізвисько “дипломат Антимайдану”.

У 2010 році Демченко лобіював “харківські угоди”, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму, який РФ окупувала в 2014 році.

Із вересня 2014 року він став радником президента Петра Порошенка – куратором російсько-українських відносин.

Демченка називали імовірним наступником Леоніда Кучми в Тристоронній контактній групі, але в листопаді 2018 року цей пост зайняв Євген Марчук.

Три роки тому – 23 липня 2019-го – президент Володимир Зеленський звільнив і перепризначив Руслана Демченка на посаді радника президента України.

Демченка вважали “рукою Москви” в ОП й РНБО.

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Україна

Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслана Демченка. Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі глави держави...

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