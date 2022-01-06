Зеленського сфотографували в Буковелі з пляшкою, Єрмаком і Демченком

Президента Володимира Зеленського помітили на відпочинку в Буковелі разом із керівником офісу президента Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові Русланом Демченком.

Про це в соцмережі повідомив головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов.

“Президент Володимир Зеленський записав привітання до Нового року у колі людей, які мають авторитет в українському суспільстві. А ось у Буковелі Зеленський перебуває у колі людей, яких він за новорічний стіл поруч із собою посадити не наважився, бо деякі з них пов’язані із Москвою, а не із захистом України”, – зазначив журналіст.

За його словами, один із читачів “Цензора” надіслав фото з Буковеля 5 січня (в робочий день).

Фото гаранта з карафкою в руці оприлюднив Цензор.нет.

На світлині Зеленський тримає в руці графин чи карафку. Судячи з розміру посудини, це могла бути горілка.

“Президент Зеленський у кафе, поруч із ним голова офісу президента Андрій Єрмак, навпроти президента – поки що не встановлена ​​нами людина. За словами наших джерел, ліворуч спиною сидить навпроти Єрмака – Руслан Демченко – голова комітету з розвідки при президентові, проросійський політик, співавтор сумнозвісних Харківських угод щодо здачі Криму Росії. Президент Зеленський незаконно призначив Демченка на посаду з порушенням закону про люстрацію. Демченко є головною сполучною ланкою між Зеленським, Єрмаком та адміністрацією Путіна, оскільки має повну довіру Кремля”, – написав Бутусов.

Нагадаємо, після Нового року президент Володимир Зеленський укотре за останні місяці поїхав на відпочинок у Карпати.

На курорті Буковель він розмістився в готелі “Radisson Blu Resort Bukovel”, де в той же час зупинився власник курорту Ігор Коломойський із родиною. Як повідомила “Українська правда”, Володимир Зеленський та його оточення гостюють на тому ж 5-му поверсі, що й олігарх Коломойський.

Уже після цього пресслужба президента визнала, що він поїхав із Києва до Буковелю “для короткого зимового відпочинку”.

Як пише “Таблоїд“, поки президент проводить час у Карпатах, його дружина з дітьми полетіли відпочивати: “куди саме, поки що достеменно невідомо, але, за даними джерел “УП”, перший їхній рейс 5 січня був до Стамбула”.

Нагадаємо, в листопаді спалахнув скандал із використанням президентом Зеленським та його оточенням державної авіації для перельотів у резиденцію в Гуті для святкування дня народження Андрія Єрмака.

Читайте також:

Зеленський у Буковелі зупинився в одному готелі з Коломойським, – ЗМІ