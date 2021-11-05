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Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював “харківські угоди” в 2010-му, – “Схеми”

05/11/2021 09:39

У 2010 році чинний перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко лобіював “харківські угоди”. Через них Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Про це йдеться в розслідуванні програми “Схеми”, оприлюдненому в четвер, 4 листопада.

Журналісти опублікували раніше невідомі фрагменти зі стенограми закритого засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Демченко був його учасником як заступник міністра закордонних справ України.

Раніше у МЗС заявляли, що Демченко “не був причетний до підготовки” угод, а секретар РНБО Данілов стверджував, що якщо він “брав участь, то теж має нести відповідальність”.

Коментувати віднайдені “Схемами” факти Демченко поки відмовився.

Журналісти відшукали в архіві Верховної Ради стенограму закритого засідання безпекового парламентського комітету від 26 квітня 2010 року, члени якого визначались, чи рекомендувати депутатам ратифікувати “харківські угоди”.

Від МЗС на засідання прийшов Руслан Демченко – тоді заступник міністра. Згідно зі стенограмою, він переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі.

Одним із перших наведених аргументів була висока ціна на російський природний газ для України.

“У цій ситуації, звичайно, що не залишається іншого виходу, як піти з російською стороною на переговори щодо коригування ціни на газ, і домовленостей, і компромісу”, – зазначив він.

Демченко також підкреслив, що в межах переговорів із Російською Федерацією, “Україна отримала можливість закласти основи для стабільного економічного розвитку протягом найближчого десятиліття”, а самі домовленості “йдуть у руслі євроінтеграційного напрямку зовнішньої політики нашої держави, вони дозволять європейським країнам бути впевненими щодо транзиту російського газу споживачам в Європі”.

На тому ж засіданні, відповідно до стенограми,

Демченко просував тезу, що “харківські угоди” і російський флот в Криму – це стабільність для України.

“Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності в Криму. Обидві сторони пов’язані між собою серйозними зобов’язаннями. Обидві сторони зацікавлені в стабільній ситуації, як в двосторонніх відносинах, так і навколо флоту. (…)

Обидві сторони мають намір докласти зусиль з тим, щоб чинне перебування російського Чорноморського флоту Російської Федерації на території України сприяло зміцненню загальноєвропейської і регіональної безпеки”, – говорив дипломат.

Позиція комітету нацбезпеки тоді розділилася: семеро депутатів проголосували “за” ратифікацію “харківських угод” у Раді і семеро – “проти”. Через це комітет рекомендував лише розгляд законопроєкту про ратифікацію у сесійній залі. Наступного дня, 27 квітня 2010 року, парламент більшістю проголосував “за” ратифікацію цих угод.

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення, згідно з яким СБУ перевірятиме мотивацію депутатів, які голосували за так звані Харківські угоди, згідно з якими Росія розмістила свій флот у Криму.
Секретар СНБО Олексій Данілов зазначив, що у списку на перевірку є і чинні нардепи, і олігархи, і “перелік осіб, який для дуже цікавий”.

12 березня Служба безпеки України розпочала досудове розслідування підписання та ратифікації Верховною Радою у 2010 році угоди щодо перебування Чорноморського флоту Росії на території України.

16 березня Служба безпеки України повідомила про проведення обшуків у структурах, які були залучені до підготовки та ратифікації Харківських угод.

Як відомо, в 2010 році Україна за президентства Віктора Януковича ратифікувала Харківські угоди, що продовжили російську військову присутність у Криму до 2042 року.
Як зазначено в самій угоді, термін перебування флоту було збільшено в обмін на здешевлення для України російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів.

Низка українських і західних експертів відзначали, що це також в подальшому допомогло Росії анексувати український півострів у 2014 році.

В офісі генпрокурора України в січні 2021 року заявили, що Януковичу повідомили про підозру в державній зраді через підписання ним Харківських угод із Росією, що, як вважають у відомстві, дозволили збільшити чисельність російських військових на півострові.
Водночас захист експрезидента-втікача стверджує, що “кожен крок” Віктора Януковича при підписанні цих угод відбувався “в рамках законів і в інтересах України”.

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