Печерський суд арештував Азарова у справі про держзраду в “харківських угодах”

Віктор Янукович і Микола Азаров. Архівне фото

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову, якого підозрюють у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб.

Про це в середу, 20 жовтня, повідомила пресслужба ДБР.

Кримінальна справа стосується “харківських угод” щодо подовження базування в Севастополі і Криму російського Чорноморського флоту.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав’язані Президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому Прем’єр-міністру України напередодні її підписання у Москві 21 квітня 2010 року.

Повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній Прем’єр-міністр України свідомо забезпечив візування та погодження проєкту документа уповноваженими посадовими особами (міністрами, керівниками правоохоронних органів та від імені Кабінету Міністрів України).

Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту Угоди та її імплементації”, – ідеться в повідомленні на сайті ДБР.

Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про “цілеспрямовані дії експрем’єра України Миколи Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави. У подальшому такі дії сприяли окупації Криму Російською Федерацією“.

Встановлено, що ці вчинки здійснювались за попередньою змовою групою осіб із тодішнім президентом України Віктором Януковичем, якому також повідомлено про підозру в цьому кримінальному провадженні та якого оголошено в розшук.

Зазначається, що обрання Азарову судом заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою дасть підстави звертатися із запитами щодо надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

У Держбюро розслідувань нагадали, що притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення державної зради не має строків давності. А в січні 2021 року ДБР повідомило про підозру у вчиненні державної зради колишньому президенту Віктору Януковичу (за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у 2010 році тодішні президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали у Харкові договір, який передбачав, що термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі подовжено з 2017-го до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення, За це Москва надала Києву знижку на газ.

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