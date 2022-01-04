Зеленський у Буковелі зупинився в одному готелі з Коломойським, – ЗМІ

Фото із сервісу Букінг

Президент Володимир Зеленський приїхав у Буковель і розмістився в “Radisson Blu Resort Bukovel”, де в той же час зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною.

Про це у вівторок, 4 січня, пише “Українська правда” з посиланням на два поінформованих джерела.

Президент приїхав у готель гірськолижного курорту 4 січня, охорона розмістилася в одному із сусідніх із ним номерів.

Водночас, на тому ж 5-му поверсі, що й Володимир Зеленський, гостює Ігор Коломойський зі своїм оточенням.

Родини президента у лакшері-готелі не бачили.

Коломойський прокоментував УП цей “збіг” так: “Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпро – ред.)”.

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