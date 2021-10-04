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“Офшор 95”: розслідувачі показали зв’язок фірм Зеленського з Коломойським

04/10/2021 08:45

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні “Офшор 95” проєкту “Слідство.Інфо”, який показали в неділю, 3 жовтня.

Як переповідають журналісти в своєму матеріалі, понад 600 журналістів з усіх куточків світу рік досліджували 11,9 мільйонів офшорних документів, які стали публічними після нового наймасштабнішого витоку. Цей проєкт дістав назву Pandora Papers.

Під час роботи над проєктом журналісти “Слідства.Інфо” знайшли підтвердження інформації, яка була опублікована під час президентських перегонів навесні 2019 року – схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія “Квартал 95” почала співпрацювати з телеканалом “1+1”.

Достовірність наведеної у документах Pandora Papers та у схемі інформації засвідчили джерела “Слідства.Інфо”.

Отримані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році “кварталівці” зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp.

Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного “кварталівця” — сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був нинішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану “трастову декларацію” — документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

Видання зазначає, що трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто, фірма Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального — Зеленського та його партнерів.

Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу.

Водночас офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти “кварталівцям”, підозрюють у відмиванні мільярдів з “Приватбанку”, співвласником якого раніше був Коломойський.

Крім того, за даними джерел “Слідства.Інфо”, переказ грошей відбувався через кіпрську філію “Приватбанку” — ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників “95 кварталу” мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей.

“Слідство.Інфо” намагалося отримати коментарі від усіх фігурантів цієї історії. Втім, на запитання журналістів відповів лише Борис Шефір, брат першого помічника президента Сергія Шефіра. На відміну від своїх партнерів, він у політику не пішов, і зараз є власником суттєвої частини офшорного бізнесу “кварталівців”.

На запитання, навіщо “Кварталу 95” офшори, він відповів: “Це ви поставте нашим законотворцям (запитання — Ред.), які таку ситуація створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо — захистити свої інтереси”.

Шефір також додав, що почав закривати офшорну частину бізнесу. На уточнюючі запитання він не відповів.

Також журналісти намагалися отримати позицію Зеленського стосовно мільйонів від Коломойського та офшорних дивідендів. Втім, у Зеленського повідомили, що “відповіді не буде”.

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